İsrail İran'da okulu vurdu: 51 çocuk hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.