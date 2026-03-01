ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin en şeytani insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.





ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:





Tarihin en şeytani insanlarından biri olan Hamaney öldü.

Bu sadece İran halkı için değil, aynı zamanda tüm Büyük Amerikalılar ve Hamaney ile onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeden insan için de Adalettir.





İstihbaratımızdan ve Son Derece Gelişmiş Takip Sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışılarak, ne kendisinin ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu.





Bu, İran halkı için ülkelerini geri almak adına tarihteki en büyük fırsattır. Birçok Devrim Muhafızı, Ordu ve diğer Güvenlik ve Polis Güçlerinin artık savaşmak istemediklerini ve bizden Dokunulmazlık talep ettiklerini duyuyoruz.





Dün gece söylediğim gibi, “Şimdi Dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece Ölüm alırlar!”





Umuyoruz ki DMO ve Polis, İranlı Yurtseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve ülkeyi hak ettiği Büyük görkemine geri döndürmek için tek bir birim olarak birlikte çalışacaktır.





Sadece Hamaney'in ölümü değil, ülkenin de sadece bir gün içinde büyük ölçüde yok edilmiş ve hatta silinmiş olmasıyla bu süreç yakında başlamalı.





Ancak, ağır ve nokta atışı bombardıman, hafta boyunca veya Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada barış hedefimize ulaşmak için ne kadar gerekiyorsa, kesintisiz olarak devam edecektir!





ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.



