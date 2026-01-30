Yerleşim yeri kurma amacıyla Golan Tepeleri'ne sızan 15 İsrailli gözaltına alındı

İsrail ordusu, tel örgüye yaklaşarak Suriye topraklarına sızmaya çalışan 15 İsrailli yerleşimciyi tespit ederek gözaltına aldı. Şahısların yerleşim kurma amacına hareket eden "Ravvad Bashan" adlı yerleşimci hareketine mensup olduğu belirtildi.
İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri, Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Suriye sınırı boyunca uzanan tel örgüye yaklaşarak Suriye topraklarına sızmaya çalışan 15 kişiyi tespit etti.
Söz konusu yerleşimci hareketine mensup bir grubun, kasım ayının sonlarında da Suriye'ye sızdığına ve ülke topraklarında bir yerleşim birimi kurulması çağrısında bulunduğuna işaret edildi.