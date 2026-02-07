Edirne'de 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

"Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."