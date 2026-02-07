Yeni Şafak
Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

12:287/02/2026, Cumartesi
AA
100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler K.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#emniyet
#Hatay
#operasyon
#teneke
#Uyuşturucu hap
