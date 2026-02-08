Yeni Şafak
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi: Şavşat kara yolu tır geçişine kapatıldı

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi: Şavşat kara yolu tır geçişine kapatıldı

20:518/02/2026, Pazar

AA

20:518/02/2026, Pazar
AA
Ekipler, tipinin yoğunlaştığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ekipler, tipinin yoğunlaştığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ardahan’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım aksadı. Sahara mevkisinde görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda rüzgarın etkisiyle tipi görüş mesafesini düşürdü, buzlanmaya neden oldu.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, tipinin yoğunlaştığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.


