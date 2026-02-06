Yeni Şafak
Erzurum'da tır ile SUV tipi araç çarpıştı: Dört kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da tır ile SUV tipi araç çarpıştı: Dört kişi hayatını kaybetti

6/02/2026, Cuma
AA
Erzurum’da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.


