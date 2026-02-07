Yeni Şafak
Erzurum'da SUV tipi araç devrildi: İki kişi yaralandı

19:227/02/2026, Cumartesi
G: 8/02/2026, Pazar
AA
Erzurum’un Oltu ilçesinde SUV tipi aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Erzurum'da SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Z.O'nun kullandığı 16 BKS 99 plakalı SUV tipi araç, Oltu ilçesi Sarısaz mevkisinde yol kenarındaki araziye girerek takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.O. (27) yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler, yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılardan E.O, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne, sürücü Z.O. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


#Erzurum
#kaza
#yaralı
