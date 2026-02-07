Yeni Şafak
Üç araç birbirine girdi: 1’i şarampole yuvarlandı

Araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı
Araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı

Zonguldak'ın Ormanlı beldesi girişinde, henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 3 araç kazaya karıştı. Araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanırken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi girişinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen üç aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı.


Şarampole yuvarlanan araçta ve diğer araçlarda yaralanan olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kaza
#Şarampol
#Trafik
