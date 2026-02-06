Yeni Şafak
Manisa'da bir araç önce refüje ardından bariyerlere çarptı: İki kişi yaralandı

Manisa'da bir araç önce refüje ardından bariyerlere çarptı: İki kişi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi yaralandı ve Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Selendi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Hakan Y. idaresindeki 20 BDR 08 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan Erdal İ. idaresindeki 64 AAD 333 plakalı otomobil de kazaya karışan araca çarptı. Kazada Muhammet Emin İ. ve sürücü Ali Hakan Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


