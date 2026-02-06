Balıkesir-Bursa yolunda tek taraflı kaza: Sürücü hafif yaralı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bursa kara yolu Bursa yönü Susurluk Demirkapı mevkinde seyir halinde olan 16 ADJ 978 plakalı araç, sürücüsü H.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi.