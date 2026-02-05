Edremit’teki silahlı saldırıyla ilgili altı şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 2 Şubat’ta saat 18.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki şahıstan biri, iş yerine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan Y.T. ve Y.D. yaralanırken, Ebubekir Turanlı (33) ise hayatını kaybetti.



