Edremit’teki silahlı saldırıyla ilgili altı şüpheli tutuklandı

23:425/02/2026, Perşembe
IHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Şubat’ta saat 18.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki şahıstan biri, iş yerine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan Y.T. ve Y.D. yaralanırken, Ebubekir Turanlı (33) ise hayatını kaybetti.


Olayla ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan R.A. (22), F.E. (29), E.B. (22), B.Ç. (19), T.A. (40) ve T.T. (55) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


