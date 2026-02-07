Yeni Şafak
Iğdır'da kamyon eve girdi:1 yaralı

Iğdır’da kamyon eve girdi:1 yaralı

7/02/2026, Cumartesi
DHA
Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait Ali Ekber Arat yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arat, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı.

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait kamyon, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Araçta sıkışarak yaralanan şoför, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi Yüksek Cadde’de meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan Ali Ekber Arat yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Çarpmanın etkisiyle Arat, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucu Arat, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



