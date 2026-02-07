Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

18:387/02/2026, Cumartesi
G: 8/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mardin’de otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ve 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3’ü ağır, 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Mardin
#otomobil
#tır
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Sağlık Bakanlığı alımı olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar açıklandı mı?