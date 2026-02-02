Yeni Şafak
Antalya'da servis araçları kaza yaptı: İki öğrenci yaralandı

19:322/02/2026, Pazartesi
AA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki okul servisinin çarpışması sonucu iki öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servislerinin çarpışması sonucu iki öğrenci yaralandı.

Şelale Mahallesi’nde ortaokul öğrencilerini taşıyan sürücüleri belirlenemeyen iki servis aracının çarpışması sonucu iki öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

