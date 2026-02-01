Yeni Şafak
Antalya'da lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı

23:401/02/2026, Pazar
IHA
Lüks aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile hurdaya dönen araçtan çıkarıldı.
Antalya’da lüks otomobil, park halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı; kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Otobüs sürücüsü, ekmek almak için kısa süreliğine park ettiğini belirtti.

Antalya’da lüks otomobil, park halindeki halk otobüsüne arkadan çaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ekmek almak için markete girdiğini belirten otobüs sürücüsü, "Kaza olmuş dediler, bir çıktım benim araba" dedi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1117. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Caddesi’nde seyir eden Yılmaz N.’nin kullandığı 34 AYR 038 plakalı lüks otomobil, yol kenarında park halindeki 07 AU 0435 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımını ile hurdaya dönen araçtan çıkartılan sürücü Yılmaz N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


"Kaza olmuş dediler, bir çıktım benim araba"

Kaza anında ekmek almak için markete giden otobüs şoförü Servet Arlı, "5 dakika park ettim, ekmek alıp çıkacaktım. Kasada sıra vardı, biraz oyalandım. Kaza oldu dediler. Orada millet ’otobüsün arkasına girmiş’ deyince, bir çıktım benim araba" diye konuştu.


