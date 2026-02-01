Yeni Şafak
Kazada yaralanan yolcu o anları anlattı: 'Şoför çok hızlı olduğu için virajı alamadı önce yan yatıp süründük'

15:381/02/2026, Pazar
IHA
90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 7’si ağır 22 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazadan hafif yaralı kurtulan yolcu, "Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı" dedi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana trafik kazasında dün akşam Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu İzzet Karaağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.


Ölü sayısı 9’a yükseldi

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç da hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Otobüse Isparta’da binen yolculardan Ahmet Kodaz, "Isparta’dan Antalya’ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu" dedi.


"Bu yol ölüm makinesi"

Kazanın yaşandığı bölgede yaşayan Fatma İnce isimli vatandaş ise sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kaza yapan otobüs yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından vinçler yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Otobüsün kaldırılmasının ardından jandarma ekipleri otobüsün altında kalan başka cesetler olma ihtimaline karşı arama yaptı.



