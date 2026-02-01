Kazada yaralanan yolcu o anları anlattı: 'Şoför çok hızlı olduğu için virajı alamadı önce yan yatıp süründük'

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç da hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Otobüse Isparta’da binen yolculardan Ahmet Kodaz, "Isparta’dan Antalya’ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu" dedi.

Kazanın yaşandığı bölgede yaşayan Fatma İnce isimli vatandaş ise sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü" ifadelerini kullandı.