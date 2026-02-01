İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 9 vatandaşımız vefat etti 25 vatandaşımız yaralı." dedi.

Bakan Tunç, "Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." diye konuştu.