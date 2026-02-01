Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı

Antalya'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı

11:341/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü virajda bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Bakan Tunç, "Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." dedi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YouTube
Antalya'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı
Gündem / Antalya
01 Şubat, Pazar

Antalya Valisi: 8 kişi hayatını kaybetti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 9 vatandaşımız vefat etti 25 vatandaşımız yaralı." dedi.

Bakan Tunç, "Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." diye konuştu.

#Antalya
#Kaza
#Tekirdağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE: 3 bin 825 sosyal konut TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi