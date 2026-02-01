Yeni Şafak
Şırnak’ta yoldan çıkarak takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

21:221/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Şırnak-Siirt kara yolu
Şırnak-Siirt kara yolu

Şırnak-Siirt kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak takla attı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edilirken, araç hurdaya döndü.

Şırnak-Siirt kara yolunda yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 40 ABM 220 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, araç hurdaya döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




