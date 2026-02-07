Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: Beş kişi yaralandı

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: Beş kişi yaralandı

19:217/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yolağzı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gündüz saatlerinde Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.D.'nin (38) kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden sürücü H.D. ile araçta bulunan N.D.(33), F.D.(9), A.D.(5) ve E.D. (6) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Batman
#Gercüş
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?