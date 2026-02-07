Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: Beş kişi yaralandı

Kaza, Gündüz saatlerinde Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.D.'nin (38) kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden sürücü H.D. ile araçta bulunan N.D.(33), F.D.(9), A.D.(5) ve E.D. (6) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.