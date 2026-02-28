İsrail'in İran'da bir ilkokula düzenlediği saldırı sonrası Pezeşkiyan'dan açıklama: Kara bir sayfa daha

"Minab şehrindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız​​​​​​​ İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İranlıların ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, ulusumuzun tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir."