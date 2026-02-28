Yeni Şafak
İsrail'in İran'da bir ilkokula düzenlediği saldırı sonrası Pezeşkiyan'dan açıklama: Kara bir sayfa daha

19:0428/02/2026, Cumartesi
AA
İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail'in İran'da bir ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula düzenlediği ve en az 51 çocuğun hayatını kaybettiği alçakça saldırıya ilişkin "Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, ulusumuzun tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırıyı alçakça ve insanlık dışı olarak nitelendiren Pezeşkiyan,
"Minab şehrindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız​​​​​​​ İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İranlıların ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, ulusumuzun tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir."
ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Allah'tan, saldırıda hayatını kaybedenlere en yüksek dereceler, yaralılara acil şifalar ve kurbanların ailelerine sabır dileğinde bulundu.

ÖLEN ÇOCUK SAYISI 85'E YÜKSELDİ

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.



#İran
#Mesud Pezeşkiyan
#ABD
#İsrail
