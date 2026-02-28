Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Halk sokaklara döküldü: Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail saldırılarını protesto ediyor

Halk sokaklara döküldü: Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail saldırılarını protesto ediyor

18:4428/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber

İran'ın başkenti Tahran’daki Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor. İran bayrakları taşıyan protestocular, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran’daki Filistin Meydanı’nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.


Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.

Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika’ya karşı savaş” sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.


Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.

 ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri


İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.


Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.


İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.


İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

#İran
#Protesto
#Savaş
#İsrail
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026? İstanbul, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?