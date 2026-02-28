Halk sokaklara döküldü: Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail saldırılarını protesto ediyor

İran'ın başkenti Tahran’daki Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor. İran bayrakları taşıyan protestocular, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran’daki Filistin Meydanı’nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.
Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.
Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika’ya karşı savaş” sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.
Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.