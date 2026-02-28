Yeni Şafak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ve İsrail'e tepki: Saldırganlara hak ettikleri dersi vereceğiz

17:0828/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
DHA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarına yönelik açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik ortak saldırısına tepki göstererek, “Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu gün için hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ortak harekatın ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Netanyahu ve Trump'ın İran'a açtığı savaş tamamen sebepsiz, yasa dışı ve gayrimeşrudur”
ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını hedef alan Arakçi,
“Trump, 'Önce Amerika' politikasını 'Önce İsrail'e dönüştürdü; ki bu her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir”
değerlendirmesinde bulundu.
Ülkesinin askeri kapasitesine de değinen Arakçi,
“Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu gün için hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir”
diyerek, misilleme kararlılığını vurguladı.

TRUMP'IN 2012'DEKİ İRAN MESAJINI ALINTILADI

Arakçi, açıklamasını Trump'ın 9 Ekim 2012 tarihinde dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı eleştirdiği eski bir paylaşımının üzerine alıntılayarak yaptı. Arakçi bu alıntıyla, Trump'ı siyasi çıkarları için İran'a saldırmakla suçladığını ima etti.

Trump, Arakçi tarafından paylaşılan o eski mesajında, Obama'yı kendi iç siyasi çıkarları için savaş çıkarmakla suçlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Artık Obama'nın anket rakamları düşüşte olduğuna göre, Libya veya İran'a bir saldırı başlatmasını bekleyin. O çaresiz.”


