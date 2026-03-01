Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri Sabah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüşerek, Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü iletti ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.





Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan’ın diplomasiye verdiği önemin bu görüşmede de öne çıktığını ve Türkiye’nin bölgesel barışın tesisi için aktif rol oynamaya devam edeceğini belirtti.