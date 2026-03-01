İran ve ABD'den müzakere ve barış mesajları: Her türlü ciddi çabaya açığız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevikadışı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'ın yapıcı rolü ile mevcut krizi sakinleştirmek, diyalog ve müzakere yoluna geri dönmek için sürdürdüğü diplomatik çabalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Çatışmayı durdurmaya ve istikrarı sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açığız"

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurgulayan Erakçi, İran'ın barış çağrısında bulunan tutumuna dikkati çekti.

Erakçi'nin İran tarafının tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söylediği aktarıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de mevcut çatışmanın diplomatik yollarla tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak şekilde çözülmesi için ateşkes ve müzakereye geri dönülmesi çağrısını yineledi.

Busaidi, İran'a itidalli davranmaya ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptı.

Trump: Yeni yönetim konuşmak istiyor onlarla konuşacağım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini belirterek, "Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar." dedi.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları devam ederken son durumu The Atlantic dergisine verdiği röportajda değerlendirdi.

Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından son durumu yorumlarken, yeni liderlerin nükleer müzakerelere dönmek istediklerini ilettiğini söyledi.

"Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler." ifadelerini kullanan Trump, müzakerelerin akıbeti konusunda detay vermedi.

ABD Başkanı, "Daha önce anlaşma yapabilirlerdi ve yapmaları gerekirdi, fazla kurnazlık yaptılar." diyerek İran yönetimini suçladı.

İranlı yetkililerle bu görüşmesinin dün mü yoksa bugün mü olduğu sorusunu "Buna cevap veremem." şeklinde yanıtlayan Trump, daha önce müzakere yaptıkları bazı isimlerin son saldırılarda hayatlarını kaybettiğini aktardı.







