İletişim Başkanlığı 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddialarını yalanladı

21:541/03/2026, Pazar
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı. Sınır güvenliği çalışmalarının modern sistemlerle 7/24 yürütüldüğü ve manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddialarının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Açıklamada, sınır temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde, sınır güvenliğini zayıflatmak yerine modern güvenlik sistemleriyle etkinliği artırmayı amaçlayarak yürütüldüğü vurgulandı.

Başkanlık, fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri ve insansız hava araçlarıyla 7/24 sürdürülen hudut güvenliği çalışmalarına yönelik manipülatif içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiası dezenformasyon içermektedir.
Türkiye’nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.
Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.
Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

#Türkiye
#İran
#mayın
#dezenformasyon
#İletişim Başkanlığı
