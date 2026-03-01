İletişim Başkanlığı 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı. Sınır güvenliği çalışmalarının modern sistemlerle 7/24 yürütüldüğü ve manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddialarının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.
Açıklamada, sınır temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde, sınır güvenliğini zayıflatmak yerine modern güvenlik sistemleriyle etkinliği artırmayı amaçlayarak yürütüldüğü vurgulandı.
Başkanlık, fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri ve insansız hava araçlarıyla 7/24 sürdürülen hudut güvenliği çalışmalarına yönelik manipülatif içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: