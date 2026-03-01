İletişim Başkanlığı 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddialarını yalanladı

Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.