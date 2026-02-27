Muğla’da sosyal medyadan dezenformasyon soruşturmasında 3 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.