Telefonunuza bu SMS geldiyse sakın tıklamayın! Hesabınız saniyeler içinde sıfırlanıyor

Gelen mesajı okuyup yardım etmek isteyen ve linke tıklayan vatandaşların telefonlarına ve hesaplarına ulaşan dolandırıcılar saniyeler içinde tüm hesaplarınızı boşaltıyor. Yardım yapmak isterken tüm birikiminden olan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, hukukçular 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiç kimsenin valilik veya kaymakamlıkların izni olmadan yardım toplama yetkisi olmadığının altını çizerek vatandaşları uyarıyor.

Unutmayalım ki, 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiçbir gerçek veya tüzel kişi kaymakamlıkların veya valiliklerin izni olmadan herhangi bir para toplama yetkisine sahip değildir. En önemlisi de şu unutmamak lazım ki, gelen SMS’lere ve içeriğindeki linklere tıklamamız sonucu banka hesaplarımızdaki bugüne kadar kazandığımız tüm sermayemizin yok olmasına sebep olabilir. Bu nedenle asla bu linklere tıklamamalıyız. İnsanlarımızı da bu konuda uyarmalıyız. Eğer bir yardım yapacaksak bunu mutlaka valilik, kaymakamlık veya muhtarlıklara danışarak yapmalıyız. Olmadı, kendimiz bireysel olarak bulduğumuz herhangi bir yardıma muhtaç aileye kendi ellerimizle ulaştıralım" dedi.