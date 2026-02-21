Almanya'da 40 yıl çalışıp yurda döndü: 3 milyon 750 bin euroluk sahte senetle dolandırıldı

Almanya'da 40 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Türkiye'ye dönen İsmail Kurtoğlu, bir şebeke tarafından sahte senet düzenlenerek dolandırıldığını öne sürdü. Sahte olduğu belirtilen 3 milyon 750 bin euroluk borç senediyle başlatılan icra takibi sonucu, Kurtoğlu'nun tüm mal varlığına haciz konuldu. Kurtoğlu icra takibinin iptali için dava açtı.

Almanya'da 40 yıl çalışıp birikim yapan İsmail Kurtoğlu emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü. Biriktirdiği para ile çeşitli ev ve arsalar satın alan Kurtoğlu'nun mal varlığı bir suç şebekesinin hedefi oldu. İddiaya göre, şüphelilerin Kurtoğlu adına 3 milyon 750 bin euroluk sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattığı ve bu kapsamda taşınmazlarına haciz işlemi uygulattığı öne sürüldü. Bunun üzerine Kurtoğlu'nun avukatları ise senedin sahte olduğunu belirterek hem icra mahkemesine hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı itirazda bulundu.