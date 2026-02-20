Yeni Şafak
Bir ihbarla 4.5 milyon liralık vurgun ortaya çıktı: 110 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

Bir ihbarla 4.5 milyon liralık vurgun ortaya çıktı: 110 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

21:5520/02/2026, Cuma
IHA
110 kişiyi dolandıran şüpheli operasyonla yakalandı.
110 kişiyi dolandıran şüpheli operasyonla yakalandı.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis, Türkiye genelinde 110 kişiyi yaklaşık 4,5 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheliyi yakaladı. Vefat eden kişilerin yakınlarını arayarak para talep ettiği tespit edilen zanlı, operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı, 110 kişiyi 4.5 milyon lira dolandıran bir şahsın yakalanmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Şefaatli ilçesinde bir vatandaşın, dolandırılmaya çalışıldığı müracaatı üzerine harekete geçti. Vefat eden kişilerin yakınlarını arayarak farklı miktarlarda para isteyip dolandırıcılık girişiminde bulunan A.Ü. isimli şüphelinin 2025 yılı içerisinde Türkiye genelinde 110 şahsı 4.5 milyon lira dolandırdığı ve Amasya ili Merzifon ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan ve Yozgat’a getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Yozgat
#Dolandırıcı
#Operasyon
