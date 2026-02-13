Yeni Şafak
Yozgat'ta bir vatandaşın evinden tam 10 ton çöp çıktı

14:3413/02/2026, Cuma
IHA
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinden 10 ton çöp çıktı.

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yapılan şikayet sonrası gidilen müstakil evde karşılaşılan manzara hayrete düşürdü. Müstakil evde yalnız yaşayan Fatih Keskin’in 6 yıldır eline geçen her eşyayı biriktirdiği öğrenildi.

Belediye ekipleri evi temizlemek için seferber oldu. Evde 3 gün süren temizlik çalışmaları sonrası 10 ton çöp çıkarıldı.


Evinden çıkarılan çöpleri izleyen 44 yaşındaki Fatih Keskin sobada yakmak için eşya biriktirdiğini söyledi. Keskin, "Sobada tutuşturmalık yapayım derken bir de baktım ki yığılmış, şikayet gelmiş, polis gelmiş. Emekliliğim yok. Mecbur kaldığım için o şekilde devam ettiriyorum. Geri dönüşüm yapıyorum. Hurda, karton satarak yaşıyorum. Yaptığımın hata olduğunu hissettim. Devlet geldi yardımcı oluruz dedi. Ne kadar mobilya varsa yükleyip gittiler. Kuru yerde yatacağım ama bunu yapmayacağım" dedi.



