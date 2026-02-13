Yozgat'ta bir vatandaşın evinden tam 10 ton çöp çıktı

Evinden çıkarılan çöpleri izleyen 44 yaşındaki Fatih Keskin sobada yakmak için eşya biriktirdiğini söyledi. Keskin, "Sobada tutuşturmalık yapayım derken bir de baktım ki yığılmış, şikayet gelmiş, polis gelmiş. Emekliliğim yok. Mecbur kaldığım için o şekilde devam ettiriyorum. Geri dönüşüm yapıyorum. Hurda, karton satarak yaşıyorum. Yaptığımın hata olduğunu hissettim. Devlet geldi yardımcı oluruz dedi. Ne kadar mobilya varsa yükleyip gittiler. Kuru yerde yatacağım ama bunu yapmayacağım" dedi.







