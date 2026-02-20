Sekiz ilde devre mülk vurgunu operasyonu: Dokuz tutuklama

Savcılıkça ifadesi alınan 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) serbest bırakıldı. Savcılık, 13 şüpheliyi tutuklama, 5 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahiplerine ait tapuların yabancı kişilere yüksek karla satılacağı vaadinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep edildiği ancak herhangi bir satış işleminin gerçekleşmediği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.