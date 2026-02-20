Yeni Şafak
Sekiz ilde devre mülk vurgunu operasyonu: Dokuz tutuklama

22:0120/02/2026, Cuma
AA
Savcılıkça ifadesi alınan 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) serbest bırakıldı. (Foto: Arşiv)
Savcılıkça ifadesi alınan 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) serbest bırakıldı. (Foto: Arşiv)

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, devre mülk sahiplerini “yüksek kârla satış” vaadiyle kandırdığı belirlenen şebekeye darbe vuruldu. “Reklam gideri” adı altında para toplayıp satış gerçekleştirmeyen şüphelilerden 19’u gözaltına alınırken, 9’u tutuklandı, 9’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Şubat'ta 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) serbest bırakıldı. Savcılık, 13 şüpheliyi tutuklama, 5 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, 9 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahiplerine ait tapuların yabancı kişilere yüksek karla satılacağı vaadinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep edildiği ancak herhangi bir satış işleminin gerçekleşmediği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalarda 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.



#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#dolandırıcılık
#operasyon
#tutuklama
