Dolandırıcıların iftar vakti pes dedirten ‘iftar rezervasyon’ oyunu

Ramazan ayında ise ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir’ şeklinde gönderdikleri mesajlar içerisindeki linklere tıklayan vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, kişilere ulaşıyor. Dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşlara ise özellikle iftar saatine yakın zamanlarda ulaşarak ağlarına düşürüyor.

"Burada en önemli unsur mağdurun güven duygusunun istismar edilmesidir"

Dolandırıcıların da Ramazan ayındaki yöntemlerine değinen avukat Esra Betül Türkalp, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir. Ancak ne yazık ki bu manevi atmosfer, bazı kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilmektedir. Özellikle öğrencileri ve ekonomik olarak daha hassas durumda olan vatandaşlarımıza hedef alan indirimli ‘iftar menüsü’ adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış gözlemlenmektedir. Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kimsenin hileli davranışlarla aldatılarak zarara uğratılmasıdır. Bu suretle failin kendisine veya bir başkasına menfaat sağlaması şeklinde tanımlanmaktadır. Burada en önemli unsur mağdurun güven duygusunu veya içinde bulunduğu ekonomik, manevi hassasiyetin istismar edilmesidir" dedi.

"Her kampanyaya itibar edilmemelidir"

Dolandırıcıların kampanya adı altında dikkat çektiğini anlatan Türkalp, "Ramazan ayında artan fiyatlar ve öğrencilerin uygun fiyatlı iftar arayışı maalesef bazı kişiler tarafından fırsat gibi gösterilen sahte kampanyalarla suistimal edilebiliyor. Sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplar veya gerçekte var olan mevcut işletmeler taklit edilerek sayfalar aracılığıyla ödeme alınmakta. Ancak ortada herhangi bir rezervasyon ya da herhangi bir hizmet bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür mağduriyetleri yaşamamaları adına dikkat etmeleri gereken bazı hususlar, sosyal medyada karşılaşılan her kampanyaya itibar edilmemelidir. İşletmenin fiziki varlığı araştırılmalıdır. Ödeme yapılmadan önce menü ve hizmet içeriği net şekilde görülebilmelidir. IBAN’a, kişisel hesaplara gönderim yerine bilinen ödeme yöntemleriyle ve kurumsal hesaplara gönderim tercih edilmelidir. Şüpheli durumlarda ödeme yapılmamalı ve ilgili mercilere ihbarda bulunulmalıdır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaları halinde yazışmaları ve dekontları saklayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Bugün geçerli gibi ifadeler ve baskılarla desteklenir"