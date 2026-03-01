Yeni Şafak
ABD-İsrail saldırılarıyla ilgili dezenformasyon yayan 38 sosyal medya hesabına erişim engeli

20:271/03/2026, Pazar
Çalışmalar kapsamında 73 sosyal medya hesabından da içerik çıkarma kararı alındığı bildirildi.
İletişim Başkanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yapılan çalışmada, ABD-İsrail saldırılarıyla ilgili dezenformasyon ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Hesap yöneticileri hakkında ayrıca soruşturmalar başlatıldı.

Söz konusu X, Facebook ve Instagram hesaplarının ABD-İsrail saldırılarına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlar arasında korku ve panik meydana getirmek amacı barındıran, dezenformasyon üreten, vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulundukları öğrenildi.

Söz konusu hesapların tespitlerinin ardından erişim engeli kararları alındı.

Hesap yöneticileri hakkında ayrıca soruşturmalar başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 73 sosyal medya hesabından da içerik çıkarma kararı alındığı bildirildi.


#İletişim Başkanlığı
#ABD
#İran
#İsrail
#erişim engeli
