FETÖ iltisaklı 385 hesaba erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca ortak olarak yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 385 hesaba ilişkin IP ve URL tespitleri ile teknik inceleme kayıtları soruşturma dosyasına eklendi. Başsavcılığın yürüttüğü hukuki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce erişim engeli kararı verildi.

SİSTEMLİ HAREKET EDİYORLARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosyaya yansıyan tespitlerde, söz konusu hesapların etkileşim analizleriyle birlikte değerlendirildiği, paylaşımların “terör propagandası” ve “sistematik dezenformasyon” niteliği taşıdığı kaydedildi. Bu kapsamda, hesapların birbirini büyüten paylaşım döngüleri, içerik tekrarları ve yönlendirme zincirleri üzerinden dijital ağ yapısı ortaya konuldu.

“TROLL AĞI” VURGUSU

İncelemelerde, örgütün kampanya maksatlı sosyal ağlar ve benzeri platformlarda da görünürlük oluşturmaya çalıştığı, buradan üretilen içeriklerin sosyal medyada dolaşıma sokularak etki alanının genişletildiği belirtildi. Dosyada, sahte hesaplarla desteklenen ve koordineli hareket eden bir “troll ağı” üzerinden bilgi kirliliği üretildiğine dair bulguların bulunduğu da yer aldı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dijital mecralarda örgüt propagandası yürüten hesapların motivasyonun örgütsel olduğu kadar finansal olduğu da öğrenildi. Yapılan sorgu ve verilen ifadeler neticesinde hesap yöneticilerine kripto ve sanal para hesapları açtırıldığı, ödemelerin de bu hesaplara yapıldığı kayda geçti.







