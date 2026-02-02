Yeni Şafak
FETÖ iltisaklı 385 sosyal medya hesabına erişim engeli

FETÖ iltisaklı 385 sosyal medya hesabına erişim engeli

12:032/02/2026, Pazartesi
IHA
FETÖ iltisaklı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ iltisaklı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Terör örgütü FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt bağlantılı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.

Terör örgütü FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385’e ulaştı.

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.



