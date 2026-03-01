ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ikinci gününde: İran dokuzuncu saldırı dalgasını başlattı

İran, ABD ve İsrail savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor.
İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ikinci güne girildi.
Bölgede dakika dakika yaşananlar ise şöyle gelişti:
22.58:
ABD, İran'da 1000'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.
22.44:
İran Devrim Muhafızları, bölgedeki Amerikan üslerine ve İsrail’e yönelik dokuzuncu saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
22.41:
İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti.
22.36:
İsrail'in saldırılarında Hamaney'in oğlunun öldüğü de ileri sürüldü.
22.35:
Ayetullah Arafi: Dünya bu gece siyonist kibrinin sonuna tanık olacak
22.33:
İsrail hükümeti, 12 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan etti.
22.19:
Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
21.47:
İran basını, ABD-İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurdu.
21.46:
İran'ın Rey şehrinde polis karakoluna saldırı düzenlendi.
21.30:
Birleşik Arap Emirlikleri, İran Büyükelçiliğini kapattı.
21.00:
İran'ın istihbarat bakanlığına saldırı düzenlendi.
20.45:
İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef alındığını duyurdu
20.25:
ABD Başkanı Donald Trump, dokuz İran gemisini batırdıklarını ve İran'ın deniz karargahını yok ettiklerini açıkladı.
20.14:
Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssünde patlamalar meydana geldiği ve dumanlar yükseldiği bildirildi.
20.10:
İran'ın başkenti Tahran'da sık aralıklarla patlamalar meydana gelirken kentte savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.
19.57:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor” dedi.
19.45:
İsrail, 100 bin yedek askeri göreve çağırdı.
19.29:
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, (ABD-İsrail saldırıları) ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi.
19.14:
ABD Başkanı Donald Trump: İran'daki yeni liderlik konuşmak istiyor, onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalılardı.
18.45:
B-2 hayalet uçakların, Missouri, ABD’deki üsten kalkarak yaklaşık 11.000 kilometrelik kesintisiz bir uçuşun ardından İran’ın balistik füze depolarını vurduğu bildirildi.
18.36:
ABD Başkanı Donald Trump, 48 İran liderini tek vuruşta öldürdüklerini ifade ederek işlerin çok iyi gittiğini savunarak, "İran'daki başarımıza kimse inanmıyor." dedi.
18.16:
ABD, B-2 hayalet uçakları ile İran'ın yeraltındaki balistik füze depolarını vurduklarını duyurdu.
18.13:
CENTCOM, İran'ın USS Abraham Lincoln gemisini vurmadığını, fırlatılan füzelerin gemilere bile yaklaşmadığını açıkladı.
18.08:
İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi.
17.54:
CENTCOM, İran'ın saldırılarında üç Amerikan askerinin öldüğünü, beş askerin de yaralandığını duyurdu.17.43: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, operasyon başlangıcında İran’a ait bir Jamaran sınıfı korvetin ABD güçleri tarafından vurulduğunu ve geminin 'Çabahar’daki bir iskelede batmakta' olduğunu açıkladı.
17.36:
Bahreyn'deki ABD üslerinde sirenler çalıyor.
17.06:
İran: USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldık.
16.45:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü.
