Bir günde üç uçak kaybetti

ABD ve İsrail'in rejim değişikliği hedefi ile başlattıkları İran savaşında üç gün geride kalırken Washington ve müttefiklerinin beklenmedik bir direnişle karşılaştığı görülüyor. Son olarak dün Kuveyt’ten gelen görüntülerde ABD’ye ait üç savaş uçağı aynı gün içinde düştü. Gelişme, ABD'nin Vietnam Savaşı'ndan sonra bir günde en fazla savaş uçağı kaybı olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarının havada isabet aldıktan sonra kontrolden çıktığı, alevler içinde yere çakıldığı görülüyor. Uçağın pilotunun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atladığı ve sağ olarak kurtarıldığı iddia edildi. Yerel kaynaklar, pilotun olay yerine gelen siviller tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını aktardı. Yine dün, ABD'nin Kuveyt'teki askeri üssü ve büyükelçiliği de İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından vurulduğu kaydedildi.

F-35'LER "DOST ATEŞİYLE" DÜŞÜRÜLDÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 3 F-15E tipi savaş uçağının İran operasyonunda yer aldığını ve Kuveyt hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı. 6 mürettebatın da sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

Hava Üssü ve Büyükelçilik HEDEF ALINDI

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. İran devlet medyası, İran ordusuna bağlı füze birliklerinin Kuveyt’te bulunan Ali Al Salem Hava Üssü’nü hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, farklı bölgelerden ateşlenen çok sayıda seyir füzesinin ABD unsurlarına yönelik kullanıldığı ileri sürüldü. Bu iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmış değil. Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği de füzelerle vuruldu. Büyükelçilik, Kuveyt üzerinde devam ettiği belirtilen füze ve İHA tehdidi nedeniyle güvenlik uyarısı yayınladı. Açıklamada ABD vatandaşlarına “Büyükelçiliğe gelmeyin” çağrısı yapılırken, bulundukları yerde sığınmaları, mümkünse binaların en alt katında ve pencerelerden uzak noktalarda kalmaları istendi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

Daha Fazla Kayıp Olabilir Çıkışı

Pentagon 6 ABD askerinin öldüğünü ve 5'inin ağır yaralandığını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan tartışmaya açık sözler geldi. Hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı, “Daha fazla kayıp olabilir” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu sözleri, İran saldırıları sonucu ABD'nin daha fazla kayıp verdiği ancak tam sayıyı zamana yayarak açıklamak istediği, yorumuna neden oldu.

WashIngton’da “Kontrolden Çıkabilir” Endişesi

Öte yandan The Washington Post gazetesinin isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hem Trump yönetimi içinde hem de ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde İran ile yaşanan çatışmanın “kontrolden çıkabileceğine” dair derinleşen endişeler bulunuyor. Haberde konuşan bir kaynak, kurum içindeki atmosferi “Buradaki ruh hali yoğun ve paranoyak” sözleriyle tanımladı. Üst düzey bazı yetkililerin, çatışmaların haftalarca sürebileceği ve bunun da ABD’nin askeri kapasitesi üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

Hava Savunma Stoku Baskı Altında

Gazeteye göre Pentagon içinde özellikle hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği konusunda kaygılar artıyor. Haberde, tek bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için genellikle iki ya da üç hava savunma önleyicisinin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu durumun, yoğun füze saldırıları karşısında ABD’nin mevcut hava savunma stoklarını hızla tüketebileceği belirtiliyor. Yetkililerin, uzun sürebilecek bir çatışma senaryosunda mühimmat ve önleyici füze envanterinin yetersiz kalabileceğinden endişe ettiği öne sürüldü. Özellikle Orta Doğu’daki üslerin ve askeri varlıkların korunmasının ciddi lojistik ve savunma planlaması gerektirdiği ifade ediliyor.







