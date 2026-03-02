İran konuşmak istiyor ben de kabul ettim

İran'a saldırıları "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı" sözleriyle savunan Trump, İran'daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini belirterek, "Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar" dedi. İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini belirten ABD Başkanı, "Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamıyor. Tek bir seferde 48 lider ortadan kaldırıldı. Operasyon çok hızlı ilerliyor" şeklinde konuştu.