Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İran konuşmak istiyor ben de kabul ettim

İran konuşmak istiyor ben de kabul ettim

04:002/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Trump, Amerikalı medya kuruluşlarına demeç verdi.

İran'a saldırıları "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı" sözleriyle savunan Trump, İran'daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini belirterek, "Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar" dedi. İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini belirten ABD Başkanı, "Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamıyor. Tek bir seferde 48 lider ortadan kaldırıldı. Operasyon çok hızlı ilerliyor" şeklinde konuştu.




#ABD
#trump
#iran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi