Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trump kendi tweetleriyle eleştirildi

Trump kendi tweetleriyle eleştirildi

04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce sosyal medyada eski ABD Başkanlarını İran'a saldırı düzenlemeye hazırlandığını savunduğu mesajları yeniden paylaşıldı.

Örneğin Trump'ın 10 Ekim 2012 tarihinde dönemin ABD Başkanı Obama'yı, "Obama'nın anketlerdeki popülaritesi düşüşte olduğuna göre Libya veya İran'a bir saldırı başlatmasını bekleyin. Çok çaresiz durumda" ve 31 Apustos 2013 tarihinde, yine Obama yönetimini "Hazırlıklı olun, korkunç liderliğimiz farkında olmadan bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürükleme ihtimali az da olsa mevcut" mesajları tekrar gündeme taşındı.



#ABD
#Trump
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet ile karteller kıskacında Meksika