Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump İsrail Bahreyn ve BAE liderleriyle İran'ı görüştü

Trump İsrail Bahreyn ve BAE liderleriyle İran'ı görüştü

23:231/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Görüşmelerde İran'daki son duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.
Görüşmelerde İran'daki son duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve bölge güvenliği gündemiyle İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle İran’daki son durumu ele aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından Trump’ın telefon görüşmelerini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın; İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri İran’daki son durumu görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile İran'daki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydetti.



#Donald Trump
#ABD
#İsrail
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi