Trump 'üs' resti çeken İspanya'ya yüklendi: Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin ülkede bulunan üsleri kullanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Madrid'in bu kararını eleştiren Trump sert ifadeler kullandı.

"Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez"

İspanya'ya sert şekilde tepki gösteren Trump bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez." ifadesini kullandı.

İspanya ile ticari ilişkileri kesme kararı

Trump, "İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." şeklinde konuştu.

Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini anlatan Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de sert sözlerle yüklendi.

İngiltere'nin, ABD üssünün de yer aldığı Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına kiralama sürecine ilişkin, "İngiltere de işbirliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar." dedi.







