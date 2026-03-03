Yeni Şafak
Trump: İngiltere ile ilişkiler eskisi gibi değil

12:163/03/2026, الثلاثاء
DHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, “İngiltere ile ilişkimiz, diğer ülkelerle ilişkilerimiz arasındaki en sağlam olanıydı. Durumumuzun artık eskisi gibi olmaması çok üzücü” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından Washington ile Londra arasındaki ilişkilerin eski gücünü yitirdiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, ABD’nin İran’la savaşında İngiliz askeri üslerinin kullanımına başlangıçta izin vermemesinin ilişkilerde kırılmaya yol açtığını kaydeden Trump, “İngiltere ile ilişkimiz, diğer ülkelerle ilişkilerimiz arasındaki en sağlam olanıydı. Şimdi Avrupa'daki diğer ülkelerle de çok güçlü ilişkilerimiz var. Durumumuzun artık eskisi gibi olmaması çok üzücü” ifadelerini kullandı.

'İngiltere'yi seviyoruz'

Trump, Starmer'ın ABD'ye yardımcı olmadığını vurgulayarak, “Bunu İngiltere'den göreceğimi asla düşünmemiştim. İngiltere'yi seviyoruz” diye konuştu.

İngiltere’nin daha sonra belirli gerekçelerle üslerin kullanımına onay vermesini yararlı bulduğunu aktaran Trump, “Ancak bu kararın alınması çok fazla zaman aldı” değerlendirmesinde bulundu.

