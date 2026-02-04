Birbirlerini küfürler savurup hedef almışlardı: Trump ile Petro Beyaz Saray'da bir araya geldi

Yeni Şafak
Hakaretlerle anılan Trump ve Petro Beyaz Saray’da yan yana geldi.
Daha birkaç hafta öncesine kadar karşılıklı ağır ithamlar ve hakaretlerle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Beyaz Saray’da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan zirvenin ardından taraflar sessizliğini korurken, paylaşılan fotoğraflar iki liderin sert polemiklerin ardından diplomasi masasında buluştuğunu gösterdi. Görüşmede Kolombiya’nın uyuşturucuyla mücadelesine ilişkin mesajlar dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşmeye dair fotoğraf paylaştılar

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı ve askeri müdahale ile tehdit ettiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından tarafların açıklama yapması beklenirken, Beyaz Saray ve Kolombiya Devlet Başkanı Petro, sosyal medya üzerinden görüşmeye dair fotoğraflar yayınladı.

Belgede dikkat çeken ifade

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Kolombiya heyeti üyelerinden birinin elinde, "Kolombiya, narko-teröristlere karşı ABD’nin bir numaralı müttefiki" yazan bir belge tuttuğu görüldü.

"Kolombiya’yı seviyorum"

Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump tarafından kendisine verilen bir fotoğrafı ve notu paylaştı. Paylaşımda, "Gustavo, büyük bir onur. Kolombiya’yı seviyorum" ifadeleri yer alırken, Trump ve Petro’nun ayakta el sıkıştığı bir fotoğraf bulunuyor.

Trump, Petro’yu uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlamış, "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD’ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulunmuştu. Trump, Venezuela’ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya’da yapılabileceğini belirterek, "Kolombiya’ya operasyon kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Petro, Trump’ın açıklamalarına sert tepki göstermişti

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini ve hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini hatırlatmıştı. Trump yönetimine, Kolombiya’daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım" demişti.



