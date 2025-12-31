Petro'dan Trump açıklaması: Venezuela'da kokain fabrikasını bombaladı

"Maracaibo’da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump’ın bombaladığını biliyoruz"

"Maracaibo’da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump’ın bombaladığını biliyoruz"

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Maracaibo şehrinde şüpheli bir kokain işleme tesisinin bombalanması emrini verdiğini söyledi. Petro, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi. Kolombiya devlet başkanı, Maracaibo'nun kıyısında bulunan fabrikada, koka macununun kokaine dönüştürüldüğüne inanıldığını vurgulayarak, tesisin Kolombiya'da faaliyet gösteren Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı gerilla grubu tarafından işletildiğini öne sürdü.