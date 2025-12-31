Yeni Şafak
Petro'dan Trump açıklaması: Venezuela'da kokain fabrikasını bombaladı

12:4731/12/2025, Çarşamba
IHA
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro

Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya yönelik saldırılar düzenlemeye devam eden ABD ordusu, son olarak Kolombiya'da faaliyet gösteren Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı gerilla grubu tarafından işletilen bir kokain fabrikasını bombaladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusunun Venezuela’da fabrikayı vurduğunu belirterek,
"Maracaibo’da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump’ın bombaladığını biliyoruz"
dedi.

Tesis Kolombiya'da faaliyet gösteren Gerilla grubu tarafından işletiliyordu

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Maracaibo şehrinde şüpheli bir kokain işleme tesisinin bombalanması emrini verdiğini söyledi. Petro, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi. Kolombiya devlet başkanı, Maracaibo'nun kıyısında bulunan fabrikada, koka macununun kokaine dönüştürüldüğüne inanıldığını vurgulayarak, tesisin Kolombiya'da faaliyet gösteren Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı gerilla grubu tarafından işletildiğini öne sürdü.

İlk olarak ABD başkanı Donald Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen teknelerin yükleme yaptığı büyük bir tesisin vurulduğunu bildirmiş, detay vermemişti.




