Meteoroloji'den Denizli için fırtına uyarısı

15:0431/01/2026, Cumartesi
IHA
Rüzgarın hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saate ulaşabileceği kaydedilirken; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, Denizli’de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Denizli’de 1 Şubat 2026 Pazar günü güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Saat 11.00’de başlayacağı belirtilen fırtınanın gece 23.59’a kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Rüzgarın hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saate ulaşabileceği kaydedilirken; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



