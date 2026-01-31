Meteoroloji’den Denizli için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Denizli’de 1 Şubat 2026 Pazar günü güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Saat 11.00’de başlayacağı belirtilen fırtınanın gece 23.59’a kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Rüzgarın hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saate ulaşabileceği kaydedilirken; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.