Meteoroloji Muğla için tarih verdi: Sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Muğla için tarih verdi: Sağanak ve fırtına uyarısı

18:2525/01/2026, Pazar
IHA
Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede yarın akşam saatlerinden itibaren Muğla bölgesinde sağanak ve fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, yarın akşam saatlerinden itibaren Muğla bölgesinde hem sağanak yağış, hem de fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (26.01.2026 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyılarında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca yine Muğla çevrelerinde rüzgarın; yarın (26.01.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli fırtına (60-80km/saat yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı günün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, hortum riski, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



#Muğla
#Sağanak
#Fırtına
#Meteoroloji
