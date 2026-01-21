4 araca zarar verip eşyaları çalan 3 şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gün Pedasa Antik Kenti yolunda meydana geldi. Yürüyüş yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, kullandıkları 4 aracı yol kenarına park etti. Yürüyüşün ardından araçlarının bulunduğu alana dönen kişiler, camların kırıldığını, para ve çeşitli eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.