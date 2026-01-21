Yeni Şafak
4 araca zarar verip eşyaları çalan 3 şüpheli tutuklandı

17:5521/01/2026, Çarşamba
DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti yolunda park halinde olan 4 araca zarar verip, içlerinden para ve çeşitli eşyaları çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Olay, önceki gün Pedasa Antik Kenti yolunda meydana geldi. Yürüyüş yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, kullandıkları 4 aracı yol kenarına park etti. Yürüyüşün ardından araçlarının bulunduğu alana dönen kişiler, camların kırıldığını, para ve çeşitli eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ö.A., G.Ö. ve H.Ö. olduğu tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A. hakkında 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.




