7 yaşındaki kızını kullandı: 2 milyon liralık hırsızlık yaptı

Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitede 16 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, siteye girerken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli ve yanındaki kızın kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında ise evden çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.