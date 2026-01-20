7 yaşındaki kızını kullandı: 2 milyon liralık hırsızlık yaptı

Büyükçekmece’de, 7 yaşındaki kızını da yanına alarak bir evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen Nurcan G. (25), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin siteye giriş anı güvenlik kameralarına yansırken, Nurcan G.’nin daha önce de kızını kullanarak güvenlikli sitelere girip hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitede 16 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, siteye girerken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli ve yanındaki kızın kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında ise evden çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.
73 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı
Şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden 73 sabıka kaydı olduğu öğrenilirken yapılan soruşturmada 20 Aralık 2025'te Esenyurt'ta meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığının da faili olduğu belirlendi. Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Nurcan G.'nin kızıyla birlikte dolaşarak güven sağlayıp sitelere kolayca girdiği belirtildi.
Kızı avukatına teslim edildi
Şüpheli Nurcan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi.