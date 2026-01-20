Yeni Şafak
Aynı otomobil üç kez hırsızların hedefi oldu: Önce teybi sonra aküsü ardından komple çalındı

10:0220/01/2026, Salı
IHA
Adana’da evin önünden çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu. Araç sahibi bir yıl arayla otomobilin önce teybinin sonra da aküsünün ardından da komple çalındığını söyledi.

Olay, 18 Ocak günü Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 471 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Ölmez’e ait 07 NLK 49 plakalı otomobil, gece saatlerinde evinin önünden düz kontak yöntemiyle çalındı.

Sabah saatlerinde aracın yerinde olmadığını fark eden Ölmez, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polise başvurulmasının ardından aile kendi imkânlarıyla da arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan aramalar sonucunda otomobil, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gül Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede aracın kapısının zorlandığı ve düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi.

Otomobil sahibi Yaşar Ölmez, aracının daha önce de hırsızların hedefi olduğunu belirterek, "Bir yıl arayla önce otomobilimin teybi çalındı, sonra aküsü çalındı. Şimdi de otomobili komple alıp götürmüşler. Gece saat 12 gibi uyumuştuk. Kızım gece yanıma gelip arabanın yerinde olmadığını söyledi. Kontrol ettik, gerçekten yoktu. Polise başvurduk, ardından aramaya başladık ve Gültepe Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulduk" dedi.

Polis, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#Adana
#Hırsızlık
#Otomobil
